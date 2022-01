신동빈 롯데그룹 회장 “실패에서 교훈 찾아 계속 도전해야”

[아시아경제 임춘한 기자] 신동빈 롯데그룹 회장은 3일 “지난해 우리는 시스템부터 조직 문화에 이르기까지 크고 작은 변화를 만들며, 고객과 사회에 새롭고 이로운 가치를 전달하기 위해 고군분투했다”며 “불확실성이 지속되는 상황이지만 이제 비즈니스 정상화를 넘어 더 큰 도약의 발판을 만들어야 할 때”라고 밝혔다.

신 회장은 이날 신년사를 통해 “그동안 우리가 이뤄낸 성과들은 수많은 도전과 실패가 있었기에 가능했다”며 “혁신을 위한 시도는 미래 성장을 위해 필수적이지만 과거의 성공 방식을 활용할 수 없기 때문에 실패할 확률이 높은 것이 당연하다. 하지만 실패에서 교훈을 찾아 계속 도전한다면 새로운 기회를 잡을 가능성은 점점 높아질 것”이라고 말했다.

신 회장은 아이스하키 역사상 최고의 선수로 꼽히는 웨인 그레츠키의 ‘시도조차 하지 않은 슛은 100% 빗나간 것과 마찬가지’라는 말을 인용하며 “실패는 무엇인가 시도했던 흔적이며, 실패를 두려워하지 않는 창조적인 도전 문화가 정착되길 바란다”고 밝혔다.

신 회장은 “어떤 인재라도 따뜻하게 포용할 수 있는 개방성이 필요하다”며 “융합된 환경 속에서 연공서열, 성별, 지연, 학연과 관계없이 최적의 인재가 역량을 발휘할 수 있도록 철저한 성과주의 문화도 정착돼야 한다. 다양성은 우리의 경쟁력이며 도전하는 에너지의 원천이 될 것”이라고 말했다.

신 회장은 “도전에는 빠르고 정확한 실행력도 뒷받침돼야 한다”며 “최근 헤드쿼터(HQ) 체제로 개편한 것은 의사결정 속도를 높여 실행력을 강화하기 위해서다. 역할 중심의 수평적인 조직구조로 탈바꿈해야만 변화에 민첩하게 대응해나갈 수 있다”고 밝혔다.

신 회장은 “브랜드, 디자인, IT 등에 투자하지 않으면서 단기적인 성과만 내는 것은 무의미하다”며 미래에 더욱 중요해질 역량에 대한 투자를 강조했다. 이어 “임직원 한 명, 한 명이 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 스스로 내재화하고 각자의 자리에서 실천해 나가길 바란다”고 당부했다.

