[아시아경제 지연진 기자] 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 70,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 69,800 2022.01.03 08:38 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “현대일렉트릭, 4분기 적자는 일시적”[클릭 e종목] “현대미포조선, 탱커선 발주 회복 시점이 관건”현대미포조선 카페리선, 7년 만에 인천-제주 뱃길 잇는다 close 은 올해 매출을 3조6020억원으로 전망한다고 3일 공시했다. 수주는 36억달러로 내다봤다.

