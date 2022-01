쇼핑엔티, 임인년 맞아 ‘호랑이 골드바’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 데이터 홈쇼핑 채널 쇼핑엔티는 임인년을 맞아 건강과 행운을 염원하는 의미가 담긴 ‘호랑이 골드바’를 선보인다고 3일 밝혔다.

명품·패션잡화 프로그램인 ‘더유난희’에서는 한국 금 거래소와 단독 기획한 24K 순금 호랑이 골드바와 100억 수표, 루비 세트를 판매한다.

뷰티·건강기능식품도 준비했다. 뷰티 라이프스타일 프로그램 ‘최유리의 뷰티플러스’에서는 소버스 메가바이탈 오메가 플러스를 단독 구성으로 선보이며, 동국제약의 마데카 크림5 액티브 스킨 포뮬러 1등 패키지도 단독 판매한다.

쇼핑엔티 모바일에서는 오는 30일까지 설 테마로 주간 별 행사를 진행하며, 무제한 10% 할인쿠폰을 적용해서 1000여개 상품의 구입이 가능하다.

쇼핑엔티 관계자는 “2022년 호랑이의 해를 상징하는 가치 높은 상품부터 뷰티, 건강을 챙길 수 있는 제품까지 구성한 만큼 합리적이고 의미 있는 쇼핑 기회가 되길 바란다”고 말했다.

