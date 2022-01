한화에어로스페이스, 항공용 수소연료전지 시스템 개발 나선다

[아시아경제 정현진 기자] 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 48,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 48,250 2022.01.03 08:38 장시작전(20분지연) 관련기사 한화디펜스, 화생방정찰차 후속양산 등 6877억원 규모 공급계약 한화에어로스페이스, 1541억 규모 T-50 기관 수리부속 공급 계약 체결한화테크윈, 성남시 취약계층에 3000만원 상당 김치 제공 close 가 도심형 항공 모빌리티(UAM)에 사용될 수소연료전지 시스템 개발에 나선다고 3일 밝혔다.

한화에어로스페이스는 최근 산업통상자원부 한국에너지기술평가원이 공고한 '항공용 모빌리티를 위한 연료전지 경량화 기술개발' 과제를 수주했다. 이 과제는 4년간 총 사업비 약 210억원이 투입될 예정으로, 한화에어로스페이스는 2025년까지 연료전지의 성능 향상과 시스템 경량화 등 항공용 수소연료전지 핵심 기술을 확보할 계획이다.

이를 위해 한화에어로스페이스는 수소연료전지 관련 기술 개발과 특허 실적 등의 역량을 갖춘 국내 중소기업 등 여러 기관을 포함한 산학연 컨소시엄을 구성했다.

수소연료전지는 수소와 산소의 화학적 반응을 통해 전기를 생산하는 발전 시스템으로 기존 화석연료와는 달리 순수한 물 이외에 다른 부산물이 없어 탄소중립과 친환경 기반의 그린뉴딜 정책에 적합한 신재생에너지다. 또 기존 리튬이온배터리에 비해 무게도 가벼워 UAM에 사용될 차세대 에너지원으로 각광받고 있다. 특히 수소연료전지는 에너지 밀도가 높아 배터리 대비 UAM의 운항 시간과 거리를 대폭 확대할 수 있다.

한화에어로스페이스 관계자는 "한국형 발사체 누리호(KSLV-II)와 한국형 전투기 보라매(KF-21) 엔진을 비롯 각종 민항기용 엔진부품 등 우주항공 엔진사업을 통해 쌓아온 개발 경험과 첨단기술을 바탕으로 이번 국책과제를 성공할 수 있을 것"이라면서 "이번 과제 성공을 통해 UAM 전기추진 시스템 핵심 기술을 확보하고 장기적으로 중소형 항공기 전기추진 시스템까지 사업을 확대해 갈 것"이라고 말했다.

한편, 국토교통부가 2020년 발표한 한국형 도심항공교통 로드맵(K-UAM)에 따르면 UAM 시장은 2040년 전 세계 시장규모가 730조원까지 성장할 것으로 전망된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr