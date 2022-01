새해에도 美 ‘결항’ 사태…일요일에도 항공편 2300여편 취소

[아시아경제 조슬기나 기자] 새해에도 미국의 항공 대란이 이어지고 있다. 코로나19 신종 변이인 오미크론 확산으로 항공사 인력난이 가중된 데다, 겨울 폭풍·폭설 등 악천후가 겹친 여파다.

폴리티코 등 현지 언론들은 항공편 추적사이트 플라이트어웨어를 인용해 일요일인 2일(현지시간) 미국 국내선과 미국발 항공편을 포함해 총 2300편 이상의 운항이 취소됐다고 보도했다. 전 세계적으로는 3900편 이상이 결항됐다.

새해 첫날인 전날에는 미국 항공편 2700여편, 전 세계 항공편 4700여편이 취소됐다. 이는 미국에서 항공 대란이 본격화한 지난달 24일 이후 가장 많은 규모다.

폴리티코는 "코로나19 확산으로 항공사에서 일할 직원이 부족하다"며 "주말동안 미국 중서부를 강타한 겨울폭풍도 여파를 미쳤다"고 전했다. 미국 내 항공교통의 중심지인 시카고 오헤어국제공항의 경우 전체 항공편 가운데 4분의 1 상당이 이날 취소됐다.

통상 일요일은 항공 여행 수요가 높은 날이다. 특히 이번 주말에는 신년 연휴를 보내고 항공편을 통해 집으로 돌아가는 여행객들이 많았다고 현지 언론들은 덧붙였다. 아메리칸 에어라인은 "일요일 결항된 항공편 대부분이 공항에서의 혼란을 막기 위해 예정보다 일찍 취소됐다"고 분위기를 전했다.

업계 안팎에서는 1월 중순까지는 이 같은 상황이 이어질 것으로 보고 있다. 뉴욕에 본사를 둔 제트블루는 월스트리트저널(WSJ)에 1월 중순까지 항공편 일정을 조정했다고 확인했다. CNN 역시 "항공편 취소가 다음 주까지 이어질 것"이라고 보도했다.

미국의 항공 대란은 지난달 24일부터 이어지고 있다. 플라이트어웨어에 따르면 지난 열흘 간 항공편 1만4000여 편이 취소됐다.

