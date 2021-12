[클릭 e종목]"전기차 시장 급성장…삼성SDI, LGES 상장 후 재평가"

[아시아경제 지연진 기자]현대차증권은 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 658,000 전일대비 7,000 등락률 +1.08% 거래량 88,794 전일가 651,000 2021.12.29 09:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회 close 에 대해 반도체 공급난에서 전기차 시장이 당초 전망을 웃도는 성장세를 이어가고 있다며 내년 LG에너지솔루션 상장 이후 주가 재평가가 이뤄질 것으로 28일 전망했다.

강동진 현대차증권 연구원은 "전기차 시장이 전반적으로 서프라이즈를 기록하고 있고, 늦어도 내년 하반기에는 반도체 이슈가 해소됨에 따라 시장 성장은 더욱 가속화될 전망"이라며 "최근 이 회사의 주가는 CATL 및 상장 예정인 LG에너지솔루션(LGES)대비 과도한 디스카운트된 만큼 LGES 상장 이후 주가 재평가를 전망한다"고 밝혔다.

삼성SDI는 올해 4분기 시장 전망치에 부합하는 양호한 실적이 예상된다. 전기차 배터리가 연간 흑자를 달성할 것으로 전망된다. 내년에는 전기차 시장이 1000만대에 육박할 것으로 예상되면서 추가적인 성장도 가능하다는 전망이다.

올해 4분기 매출액은 4조원으로 전년동기대비 17.1% 늘고, 영업이익은 8.5% 증가한 4051억원을 기록할 것으로 전망된다. 강 연구원은 "배터리 매출액은 반도체 부족 영향에 따라 다소 부진 하겠지만, ESS는 여전히 양호한 상황"이라며 "반도체 부족 영향은 점진적으로 해소될 전망이다"고 했다.

