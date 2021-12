[클릭e종목]"에이프로, 고객사 美 투자 수혜 기대"

[아시아경제 송화정 기자]NH투자증권은 27일 에이프로 에이프로 262260 | 코스닥 증권정보 현재가 29,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 29,550 2021.12.27 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 에이프로, 디개싱 유닛 구비 가압 활성화 장치 특허 취득이차전지 ‘20년 노하우’ 에이프로…폐배터리 재활용시장 선점 나선다에이프로, LG에너지솔루션과 2차전지 장비 공급계약 체결 close 에 대해 고객사의 해외 증설 규모 확대에 따른 가파른 실적 성장이 기대된다고 평가했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

에이프로는 배터리 후공정 장비인 충방전기, 고온가압충방전기 등을 생산하는 배터리 장비업체다. 주 고객사는 LG에너지솔루션으로 매출액 비중의 90%를 차지하고 있다. 주민우 NH투자증권 연구원은 "LG에너지솔루션과 제너럴모터스(GM)와의 배터리 합작사 얼티움셀즈 1공장 활성화 장비 공급 분은 올해 4분기부터 매출 인식이 시작될 전망"이라며 "국내와 폴란드 공장 공급 계약도 4분기부터 매출 인식될 것으로 예상돼 올해 매출액은 전년 대비 56.7% 증가한 768억원을 기록할 것"이라고 말했다.

LG에너지솔루션의 미국 투자 확대에 따른 수혜가 기대된다. LG에너지솔루션의 증권신고서 상 2025년 미국 내 배터리 생산능력 계획은 얼티움셀즈 80GWh, 스텔란티스 및 신규 OEM(주문자상표부착생산) 업체와 합작 55GWh, 자체 공장 25GWh로 총 160GWh 수준이다. 주 연구원은 "에이프로의 경쟁사인 중국 업체가 미국 본토로 들어오기 쉽지 않은 환경으로 수주 경쟁에서 우위에 있을 것"이라며 "LG에너지솔루션의 미국 투자 확대와 더불어 우호적인 사업 환경이 지속될 것으로 보여 에이프로의 장비 공급 증가가 예상된다"고 설명했다.

신사업도 기대된다. 에이프로는 활성화 장비의 고도화를 위해 차세대 GaN 전력반도체 소자를 개발했다. 현재는 퀄리티 테스크가 진행 중이며 양산 시작 시 활성화 장비 고도화에 사용될 예정이다. 전력반도체는 고효율, 소형화, 고속 스위칭 등이 특징이다. 설계 단순화로 비용을 절감할 수 있으며 장비 전체의 크기도 줄일 수 있다. 또한 고속 스위칭으로 전력 변환 시 발생하는 손실이 저감돼 에너지 소비 비용도 줄일 수 있다. 주 연구원은 "에이프로는 전력 변환 및 회로 기술을 활용해 2차전지 활성화 공정 뿐만 아니라 배터리 리사이클링, 이륜차 충전스테이션, 전기차 충전서비스 등 전력 변환 기술 관련 사업으로 사업의 스펙트럼을 확대하고 있다"고 말했다.

