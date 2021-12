다시 '공석'이 된 민정수석, 靑 인사 딜레마

최근 1년 사이 3명이나 물러난 민정수석…당분간 대행체제, 새인물 발탁 고민

[아시아경제 류정민 기자] 김진국 청와대 민정수석이 아들 입사지원서 논란으로 사퇴하면서 청와대는 다시 인사의 부담을 떠안게 됐다. 민정수석은 공직 기강을 관리하는 책임자인데 최근 1년 새 3명이 옷을 벗을 정도로 논란의 대상이 되고 있다.

김 수석 사건의 경우 아들의 조현병 문제와 맞물려 동정론이 일기도 했지만, 청와대는 이와 관련해 말을 아끼고 있다. 김 수석 역시 21일 오후 사임의 변을 통해 "아버지로서 부족함이 있었다"고 밝혔다. 아들의 건강과 관련해서는 언급 자체를 하지 않았다.

민정수석 자리가 갑작스럽게 공석(空席)이 되면서 청와대의 해법을 둘러싼 여러 시나리오가 거론되고 있다. 청와대는 지난해 12월30일 김종호 당시 민정수석의 사의 표명 당시에는 다음 날(12월31일) 신현수 신임 민정수석 인사 결과를 발표할 정도로 발 빠르게 대응했다.

하지만 이번에는 경우가 다르다. 문재인 대통령 임기가 5개월도 남지 않았다는 점도 변수다. 민정수석 역할을 고려할 때 계속 공석으로 둘 수는 없지만, 후임 인사를 서두르기도 어려운 상황이다.

일단 민정수석실 선임인 이기헌 민정비서관의 ‘대행체제’로 운영될 것으로 보인다. 한시적 대행체제가 될지에 대해서는 의견이 엇갈린다. 이 비서관은 더불어민주당 당직자 출신의 청와대 내부 인사다.

이 비서관이 승진 형태로 민정수석을 맡을 수도 있고, 새로운 인물이 발탁될 가능성도 있다. 새로운 민정수석을 선임할 경우 다시 감사원 출신을 중용할 것인지, ‘비(非) 검찰 출신’을 중용하는 인사 기조를 이어갈 것인지도 관심사다. 문재인 정부 청와대에서 임명한 5명의 민정수석 중 3명이 감사원과 인연을 맺었던 인물이다.

민정수석 공석 문제의 해법과 관련한 청와대의 고민은 당분간 이어질 수밖에 없다는 게 대체적인 의견이다. 청와대 고위 관계자는 후임 인선 문제와 관련해 "아직 논의하고 계획한 바 없다"고 밝혔다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr