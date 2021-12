[아시아경제 이민지 기자] 에이치시티 에이치시티 072990 | 코스닥 증권정보 현재가 15,600 전일대비 400 등락률 -2.50% 거래량 38,505 전일가 16,000 2021.12.20 14:45 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도 지속…코스피 오전 중 상승 폭 축소美, 기준금리 속도 조절… 장 초반 코스피 3150선 거래에이치시티, 1Q 영업익 34억…전년比 55%↑ close 는 결산배당으로 1주당 70원의 현금배당을 결정했다고 20일 공시했다. 배당금총액은 4억8464만2760주다. 아울러 회사는 1주당 0.0109637주를 배당하기로 결정했다.

같은날 회사는 임직원 성과급 지급을 위해 14억270만4000원규모로 자사주를 처분하기로 결정했다고 밝혔다. 자사주 처분 종료일은 오는 28일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr