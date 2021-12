[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시교육연수원에서 사회복무요원으로 일하는 이민혁 씨가 병무청이 주관하는 ‘제8회 사회복무 대상’에 선정됐다.

부산교육청은 사회복무요원으로 모범이 되고 행정지원 분야에서 뚜렷한 공적이 있어 상이 수여됐다고 20일 밝혔다.

이 씨는 코로나19로 연수 운영 방식이 ZOOM을 활용한 온라인 강의로 변경되는 과정에 연수 보조 역할을 수행했다.

연수원 측은 “이 씨의 보조 역할로 보조강사 수당 4800만원을 절감하게 한 점을 높이 평가받았다”고 설명했다.

이 씨는 병무청장 훈격의 표창장과 트로피, 부상을 받았다. 시상식은 20일 오후 2시 연수원 중강당에서 열렸다.

