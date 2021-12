메이필드호텔 서울, 인룸 디너 패키지 '프라이빗 파티' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 메이필드호텔 서울은 연말연시 소규모 홈파티를 즐길 수 있는 프라이빗 파티 패키지를 내년 1월31일까지 진행한다고 19일 밝혔다.

대규모 모임이 어려워진 요즘 연인, 친구와 오붓한 연말을 보낼 수 있는 패키지를 출시하고, 기념일과 파티에 함께 하면 좋을 와인, 디너, 케이크 등을 포함시켰다.

패키지 상품은 레드와인과 스파클링 와인 두 병, 소고기 찹스테이크와 훈제연어 등 호텔 룸서비스를 이용할 수 있는 10만원권, 모둠치즈와 살라미로 구성된 와인 플래터, 호텔 베이커리 파티시에가 준비한 생크림 케이크, 하이네켄 0.0 150㎖ 4캔 등으로 구성됐다. 프리미어, 패밀리, 듀플렉스 스위트 등 객실 타입별로 패키지 금액이 다르다. 듀플렉스 스위트 이용시 룸서비스 이용권은 15만원권이 제공된다.

모든 이용 고객은 체련장과 수영장을 무료로 이용할 수 있다. 자세한 문의 및 예약은 대표번호 또는 홈페이지를 통해 가능하다.

