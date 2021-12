[아시아경제 류태민 기자] 코오롱글로벌 코오롱글로벌 003070 | 코스피 증권정보 현재가 22,350 전일대비 300 등락률 +1.36% 거래량 61,871 전일가 22,050 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코오롱글로벌, 1396억원 규모 대전 태평동2구역 재개발 사업 수주 계약 체결중대재해법 한달 전…정부, 건설업계에 '제2 이천참사' 예방 강조[e공시 눈에 띄네] 코스피-24일 close 은 세종 6-4 생활권 주상복합 근린생활시설 수분양자에 대해 457억원 규모의 채무보증을 결정했다고 17일 공시했다.

이는 자기자본 대비 9.41%에 해당하는 수치다.

