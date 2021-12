이마트, 크리스마스 완구 대전…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트와 토이킹덤은 오는 26일까지 연말과 크리스마스를 맞이 인기 완구를 최대 50% 할인 판매한다고 16일 밝혔다.

이번 행사에서는 이마트가 디즈니와 함께 단독 기획한 ‘디즈니 기프트세트’ 4종을 행사카드로 구매 시 5000원 할인해준다. 기프트세트는 인기 디즈니 캐릭터 완구와 문구로 구성돼 있으며, 대표상품으로 프린세스 기프트박스에는 프린세스 12색 색연필, 프린세스 스티커&스티커앨범, 디즈니 프린세스 앞치마가 포함됐다.

레고는 크리스마스 상품 10종을 오는 25일까지 20% 할인 판매하며, 레고 클리어런스 상품 77종도 최대 40% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 레고 10만원 이상 구매시 2022 달력, 다이어리, 레고 스타터팩, 팬시류 등으로 구성된 ‘2022 레고 플래너 세트’를 9500개 한정 수량으로 증정한다.

‘스위치 본체 HAD’를 각각 1만원 할인된 가격에 판매하며, 스위치 타이틀도 전품목을 대상으로 행사카드 구매시 구매 금액대별 최대 20% 할인한다.

이마트 관계자는 “지난해 조용했던 완구 시장이 올해 다양한 애니메이션 출시로 인해 활기를 되찾았다”며 “올 연말 신규 캐릭터 완구를 중심으로 다양한 인기 완구를 대폭 할인하는 대형 행사를 준비했다”고 말했다.

