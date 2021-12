헬릭스미스, 미국 인허가본부장 ‘투 도안 박사’ 방한… “엔젠시스 현안 논의”

[아시아경제 장효원 기자] 미국 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 26,450 전일대비 100 등락률 +0.38% 거래량 102,228 전일가 26,350 2021.12.15 10:24 장중(20분지연) 관련기사 헬릭스미스, 코로나19 치료제 ‘타디오스’ 인도 임상 50% 환자 등록 완료헬릭스미스, ‘바이오플러스-인터펙스 코리아 2021’ 참가헬릭스미스, '항 시알릴 Tn 키메라 항원 수용체' 특허 취득 close 에서 규제 부문(Regulatory Affair)을 총괄하는 투 도안(Thu Doan) 박사가 15일 방한해 본격 업무를 시작한다. 도안 박사는 FDA 및 규제와 관련된 각종 엔젠시스(VM202) 현안들을 논의하고 결정할 예정이다.

헬릭스미스가 미국에서 진행하고 있는 엔젠시스의 당뇨병성 신경병증(DPN) 임상 3-2상은 그 종료, 즉 결과 발표가 1년도 남지 않은 시점에 있다. 엔젠시스는 의약 분야에서는 유례가 없는 혁신신약(first-in-class) 제품이다. 특히 신경병증(neuropathy)과 통증 분야에서는 최초의 재생의약, 최초의 유전자치료제다. 이에 따라 시판허가에 필요한 여러가지 규제적 요구 사항들이 기존 의약과 판이하게 다르다. 도안 박사는 이번 체류기간 중 본사의 전문가 및 경영진과 시판허가에 필요한 전략을 결정하고 이에 필요한 각종 데이터와 정보에 대해 선제적으로 준비할 계획이다.

엔젠시스의 생산과 관련된 기준 및 시험방법도 주요 현안이다. 엔젠시스는 플라스미드 DNA를 이용한 의약으로서, 미국에서 최초로 시판허가를 신청하는 경우가 될 것으로 예상된다. 따라서 헬릭스미스는 사실상 산업의 표준을 만들어 나가고 있는 실정이다. 헬릭스미스는 그간 미국 FDA와 밀접하게 협의해 왔으나, 주요 임상의 종료가 가까워짐에 따라 도안 박사의 내한을 통해 시판허가 준비에 필요한 사항들을 정밀 점검할 예정이다.

도안 박사는 미국 미주리대학교 캔자스시티(University of Missouri-Kansas City) 약학대학을 졸업한 후 줄곧 규제(regulatory) 분야에서 일한 전문가다. 지난 15년 동안 미국 바이오기업 바이오젠아이덱(Biogen Idec), 앨러간(Allegan), 최초의 CAR-T 제품 시판으로 유명한 카이트파마(Kite Pharma) 등에서 근무한 경력이 있다.

장효원 기자