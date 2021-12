컴퍼니합, 29CM서 홍대 '라이즈 오토그래프 컬렉션' 패키지 공개

[아시아경제 김유리 기자] 호텔·숙박 패키지를 기획하는 컴퍼니합은 오는 10일부터 29CM에서 '라이즈 오토그래프 컬렉션 바이 메리어트' 패키지를 판매한다고 8일 밝혔다.

이번 패키지는 라이즈 호텔을 이용할 수 있는 상품으로, 숙박은 오는 17일부터 내년 2월28일까지 가능하다. 라이즈 호텔은 서울 홍대 중심에 있어 접근성이 좋고, 라이즈 호텔을 위해 제작된 디자인 소품이 어우러진 객실을 통해 도심 속에서 새로운 정취를 느낄 수 있다.

이번 패키지 구성은 크리에이터 룸 1박으로 화, 수, 목 체크아웃 대상 오후 3시 레이트 체크아웃을 제공한다. 객실 타입에 따라 추가 혜택도 제공된다. 에디터룸 업그레이드 1박은 모닝 브레드 및 라우치 주스 2병을 객실로 배달하고, 스위트 룸 업그레이드 1박은 차르 레스토랑 조식 2인을 제공한다. 차르 레스토랑은 나무와 숯을 이용한 오픈 파이어그릴 방식을 이용 해 사과나무와 백탄 참숯 향이 음식에 배어 오감을 자극한다. 다양한 계절 생선과 그릴 방식으로 조리한 야채, 부피와 무게에 따라 다른 드라이 에이징 기법을 통해 더욱 부드러운 스테이크 등을 맛볼 수 있다.

패키지를 구매하는 모든 고객에게 라이즈 호텔 제작 로제와인 혹은 어반플레이에서 운영하는 연남과 연희 공간 바우처 중 하나를 제공한다. 어반플레이 공간 바우처에는 연남방앗간 본점, 기록상점, 연남장, 캐비닛클럽하우스, 연희대공원 등이 있다. 바우처에 대한 세부 사항은 어반플레이에서 운영하는 '바운더리' 애플리케이션(앱)에서 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr