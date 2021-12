정읍시 ‘소규모공동체 아이디어 발표대회’ 성료

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시 공동체활성화센터는 지난 7일 정읍시청 5층 대회의실에서 ‘소규모공동체 아이디어 발표대회’를 가졌다고 8일 밝혔다.

이번 대회에서는 내년 시민창안대회에 공모·접수한 10개소의 소규모공동체 대표와 회원 등 70여명이 참석한 가운데 각 공동체의 사업계획을 발표하고 공유하는 시간을 가졌다.

공동체 대표와 회원들은 열띤 경쟁과 화합으로 이목을 끌었으며, 심사위원의 질의에 성심껏 답변했다.

전문가들로 구성된 심사위원회는 공정한 심사를 거쳐 최종 6개의 공동체를 최종 선정하고, 1개의 공동체를 조건부 선정했다.

이들 7개 공동체는 내년 1월부터 정읍형 마을만들기 시민창안대회에 참가해 활발한 활동으로 지역주민의 변화와 발전을 이끌 계획이다.

또 공동체활성화센터는 공동체가 자립 기반을 구축할 수 있도록 내년 1년간 전문가 컨설팅과 사업비를 지원하며 사업계획을 충실히 실행할 수 있도록 도울 예정이다.

시민창안대회는 시민들과 공동체의 아이디어를 직접 실현할 수 있도록 교육과 훈련, 실행 단계로 진행하는 공동체 활성화 프로그램이다.

주민들이 일상 속에서 겪고 있는 다양한 문제에 대해 스스로 해결방안이나 아이디어를 제안하고 직접 실행하도록 지원해 주는 공모대회로 시민들의 삶의 질 향상과 활력이 넘치는 지역을 만들어 가는 데 목적이 있다.

지난 2012년부터 시작돼 10년째 진행하고 있으며, 시는 시민창안대회를 통해 발굴·육성된 공동체들이 지역에 정착해 지속적으로 성장할 수 있도록 체계적으로 지원하고 있다.

유진섭 시장은 “지역주민들이 공동체 활동으로 행복감을 느끼면서 지역사회의 긍적적인 변화를 위해 중추적인 역할을 해달라”며 “정읍시도 공동체에 대한 단계별·맞춤형 지원을 통해 공동체들의 자립 기반을 강화할 수 있도록 최선을 다할 것이다”고 말했다.

