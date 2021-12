이연에프엔씨, 우양재단과 업무협약 체결

ESG경영 일환…먹거리 나눔 사업 추진

[아시아경제 문혜원 기자] 이연에프엔씨가 사회복지기관인 우양재단과 업무협약을 맺고 먹거리 나눔 사업을 추진한다고 3일 밝혔다.

이연에프엔씨는 ESG경영의 일환으로 사회공헌활동을 강화하기 위해 우양재단과 함께 소외 계층의 건강한 식생활 지원을 위한 업무협약을 지난 2일에 체결했다.

이연에프엔씨와 손잡은 우양재단은 노인성 질환 먹거리 지원 프로젝트, 저소득층 아동 영양 불균형 개선 캠페인을 비롯해 북한이탈주민 한부모 및 다자녀 가정 대상 긴급 먹거리 지원 사업 등을 진행하고 있는 곳이다.

이번 업무협약을 계기로 이연에프엔씨는 자사 국탕류 간편식을 저소득층 및 독거 노인들에게 전달하는 등 나눔 활동을 적극 펼칠 계획이다.

이연에프엔씨는 자사 간편식들이 우수한 품질에 간편하게 한 끼 식사용으로 즐길 수 있어 어려운 이웃에게 조금이나마 힘이 될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

