롯데온, 겨울 휴가 시즌 '숙박·레저 기획전'…최대 70% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 12일까지 겨울 휴가 시즌을 맞아 '해피 윈터 기획전'을 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 행사에서는 여가 플랫폼 기업인 야놀자와 콘도24의 숙박 및 레저 상품을 최대 70% 할인 판매하며, 행사카드로 결제 시 7% 즉시 추가 할인 혜택을 제공한다.

오는 8일까지는 콘도24와 손잡고 비발디파크 숙박권 및 리프트권을 최대 70% 할인 판매한다. 객실은 리조트형 소노벨 비발디와 호텔형 소노문 비발디 객실 중 선택이 가능하며, 레저 상품은 눈썰매용 스노위랜드 2인 입장권과 스키장 리프트권(2시간) 2인 중 선택해 구매가 가능하다.

롯데온 관계자는 "사회적 거리두기가 완화되면서 여행 수요가 늘어날 것으로 예상해 지난 10월 야놀자와 전략적 제휴를 맺었다”며 “야놀자 입점 이후 여행 상품 매출이 크게 증가했으며, 겨울 휴가를 앞두고 준비한 이번 여행 상품 기획전도 고객들의 호응이 높을 것으로 기대한다"고 말했다.

