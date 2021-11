[아시아경제 이민지 기자] 수성이노베이션은 운영자금 조달을 위해 70억규모로 전환사채권 발행을 결정했다고 30일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 2%로 사채 만기일은 2025년 2월28일이다.

