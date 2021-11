여수시민단체, “경도 연륙교 예산 전액 삭감해야"

광양경제청에 생활형 숙박시설 건립 계획 불허 촉구

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수시민단체연대회의(이하 연대회의)가 여수 경도 연륙교 건설 예산 전액 삭감을 촉구하고 나섰다.

연대회의는 30일 성명서를 내고 “최근 여수시가 ‘경도해양관광단지 진입도로 개설 부담금’ 예산안(73억 원)을 편성하고 시의회에 제출했다”며, “다도해 경관·조망권 훼손, 부동산 과잉개발의 문제를 안고 있는 경도 내 생활형숙박시설 계획을 철회하고, 의회는 연륙교 건설 사업 예산을 전액삭감하라”고 요구했다.

경도 진입도로는 연륙교가 포함된 총사업비 1195억 원 가운데 국비 478억 원(40%), 전남도 239억 원(20%), 여수시 239억 원(20%), 미래에셋이 239억 원(20%)씩 분담할 계획이다.

여수시 부담금 239억 원 중 2022년도 분 73억 원이 본예산안에 편성된 것이다.

하지만, 올 상반기 미래에셋측이 생활형숙박시설 건립 추진 계획을 알리면서 지역에서는 시의회와 시민단체 등을 중심으로 강한 반대 움직임이 이어져 왔다.

여수시의회는 지난 7월 임시회에서 ‘경도 생활형 숙박시설 건립철회 촉구 결의안’을 채택했고, 수 차례 결의안과 시정질의, 10분발언 등을 통해 반대 입장을 분명해 해 왔다.

연대회의도 그동안 “미래에셋의 생활형 숙박시설이 다도해 경관·조망권 훼손, 부동산 과잉개발의 문제를 안고 있다”며 1인시위, 정책토론회 등을 통해 계획 철회를 촉구해 왔다.

연대회의는 “지역사회가 경도 생활형 숙박시설을 강하게 반대하는데도 여수시가 진입도로 개설 부담금 예산안을 편성한 것은 불통행정을 드러내는 것이자, 미래에셋의 입장을 대변한다는 지적을 받을 수 있다”고 비판했다.

그러면서 “여수시의회 해양도시건설위원회는 경도 진입도로 개설 부담금 예산안 전액 을 삭감할 것”을 촉구했다.

전남도와 광양만권경제자유구역청에게는 “여수 시민들의 의견을 수용해 경도에 생활형 숙박시설이 들어서지 못하도록 분명한 입장을 표명하고, 생활형숙박시설의 건립 계획을 불허할 것”을 요구했다.

미래에셋 측에도 생활형숙박시설 건립계획 철회를 촉구하는 한편 “지역사회와 소통?상생하는데 노력하고, 당초 약속한대로 경도에 세계적인 관광테마시설을 건립하는데 주력할 것”을 촉구했다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr