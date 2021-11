독일 DB쉥커, 영종도 공항물류단지에 배송센터 착공…2023년 완공

[아시아경제 박혜숙 기자] 세계적인 물류·운송기업인 독일 DB쉥커가 인천경제자유구역 영종국제도시 공항물류단지에 글로벌 배송센터를 착공했다.

30일 인천경제자유구역청에 따르면 DB쉥커는 2023년까지 약 540억원을 투자해 1만3440㎡ 부지에 지하 1층·지상 7층 규모의 센터를 준공할 예정이다.

센터가 가동되면 DB쉥커의 아시아 지역 의약품·반도체 물류 허브 역할을 할 것으로 기대된다.

인천경제청은 지난해부터 DB쉥커의 배송센터 신설 투자 유치를 위해 공항물류단지 내 인허가 등 애로사항 해결을 지원해왔다.

DB쉥커는 1872년 오스트리아 빈에서 설립된 후 유럽의 세계대전 재건 사업에 참여한 역사와 전통을 갖고 있다. 현재 독일 국영 철도회사가 최대 지분을 보유한 글로벌 기업이다.

디어크 루카트(Dirk Lukat) 쉥커코리아 대표는 "쉥커의 글로벌 배송센터는 혁신적인 보관 솔루션을 선보이는 DB쉥커의 아시아 물류 허브 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr