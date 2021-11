볼빅이 ‘호랑이 에디션 세트’(사진)를 선보였다.

2022년 임인년에 앞서 용맹한 호랑이와 한국 전통의 갓을 시각화한 한정판이다. 4구와 6구, 12구 등 3종 세트, 예산과 선물하는 대상 등 가격대에 따라 맞춤 구매가 가능하다는 것부터 독특하다. 연말 소중한 지인들에게 감사한 마음을 전하는데 딱이다. 레드를 비롯해 오렌지와 옐로우, 그린 등 4가지 색상 무광택 비비드 모델에 다양한 디자인을 가미했다.

레드는 갓쓴 호랑이가 힘차게 내려오고, 오렌지에 포효하는 호랑이 기상이 담겼다. 또 옐로우는 구름과 함께 호랑이의 영험한 기운이 서린 전통 갓, 그린은 한국 전통 창호 문양을 넣었다. 블랙 기본 색상에 입체적인 골드 컬러로 포인트를 더해 한층 고급스럽다. 새로운 트리플 포커스 퍼팅 라인이 집중력을 높여준다. 온·오프라인 주요 골프숍에서 살 수 있다.