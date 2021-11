대우조선해양건설 김용빈 회장, 한독-메드트로닉코리아와 ‘컬링 국가대표 지원’ 나서

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,005 전일대비 5 등락률 -0.50% 거래량 1,053,994 전일가 1,010 2021.11.29 15:30 장마감 관련기사 한국테크놀로지, 부동산 시행사업 1700억 공사 시작… 성지건설 등과 도급 계약한국테크놀로지, 블록체인 기술 접목 NFT 등 부동산 코인 개발 4자 업무협약 체결한국테크놀로지, ‘부동산 접목한 가상화폐’ 사업 목적 추가 예정 close 와 대우조선해양건설은 최고 경영자 김용빈 회장은 지난 18일 오전 서울시 중구 T타워 8층 대회의실에서 메드트로닉, 한독과 대한민국 컬링 국가대표 선수들의 경기력 향상을 위한 ‘연속혈당측정기 지원’ 업무 협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

협약식에는 대한컬링연맹 회장 자격으로 참석한 김용빈 회장과 한독 백진기 대표, 메드트로닉 코리아 김혜라 전무, 한국테크놀로지 신용구 대표이사를 비롯한 관계자들이 대거 참석했다.

당사자들은 대한민국 컬링 국가대표 선수들의 경기력 향상이라는 공동 목표로 서로 긴밀한 협력과 지원을 해나갈 것을 약속했다.

또 2022 베이징 동계올림픽에 도전하는 컬링 국가대표팀이 혈당 측정 및 관리를 통해 경기력 향상을 도모할 수 있도록 한독과 메드트로닉이 제공하는 연속혈당측정시스템 가디언커넥트(Guardian™ Connect) 송신기 및 센서를 전달하기로 했다.

가디언커넥트 시스템은 사용 전 의료진과 상의가 필요한 의료기기다. 5분 간격으로 측정한 체내 포도당 수치를 스마트폰 애플리케이션을 통해 실시간(real-time) 확인할 수 있다.

김용빈 회장은 “컬링은 대회 기간은 물론 평소 훈련 시 철저한 컨디션 관리와 피로회복 여부가 관건인 만큼, 한독과 메드트로닉이 제공하는 가디언커넥트로 선수들의 경기력이 배가되길 기대한다”라며 "대우조선해양건설과 한국테크놀로지는 한독, 메드트로닉과 함께 컬링 등에 대한 스포츠 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 말했다.

한편 대한민국 컬링 국가대표팀은 오는 12월 네덜란드에서 열리는 올림픽 자격대회에 출전해 남은 베이징 올림픽 티켓 획득에 도전할 예정이다.

