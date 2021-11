강진군 강진읍 ‘당신의 앞날을 축복해’ 프로필 사진 지원

관내 고등학교 졸업예정자 20명 대상 사진 촬영권 전달

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군 강진읍지역사회보장협의체(이하 지사협)가 강진읍에 거주하고 있는 고등학교 졸업예정자 20명을 대상으로 관내 스튜디오에서 프로필 사진을 촬영할 수 있도록 지원했다.

29일 군에 따르면 ‘당신의 앞날을 축복해’ 프로필 지원 사업은 강진읍 지사협에서 추진하는 특화사업으로 관내 청소년들이 건강한 사회구성원으로 사회에 안착하는 데 도움을 주기 위해 성년으로 시작하는 설레는 순간을 촬영하고 액자에 담아 주는 사업이다.

특히 증명사진과 프로필 사진, 액자 제공, 의류 대여, 머리 손질, 메이크업 등 다양한 서비스도 받을 수 있어 대상 청소년들의 만족도가 높았다.

사진을 촬영한 한 학생은 “학교를 졸업하기 전 인생에서 가장 소중한 순간을 간직할 수 있게 돼 너무 행복하고, 취업을 준비하고 있어 사진 촬영 지원 사업이 많이 도움이 됐다”면서 “세심하게 준비해준 분들께 감사를 전하고 싶다”고 소감을 전했다.

김영일 강진읍장은 “사진 촬영 지원으로 관내 청소년들의 앞날을 축복하고 지원할 수 있어 뿌듯하고 보람을 느낀다”며 “코로나19 장기화와 취업난 속에 청년들에게 실질적인 도움이 되길 바라며, 다양한 도전과 기회 앞에 강진읍이 청년의 든든한 지원군이 되겠다”고 말했다.

한편 강진읍 지역사회보장협의체는 행복 가득 건강 가득 반찬 지원 사업, 에너지 나눔 뱅크, 천사들의 나눔방 후원, 사랑의 한보세기, 삼삼오오 나눔 캠페인 등 관내 취약계층을 위한 봉사를 실천하며 따뜻한 복지 동네를 그려가고 있다.

