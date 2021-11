[아시아경제 송승섭 기자]OK금융그룹 계열사가 출연해 만든 OK배정장학재단에서 ‘8기 OK생활장학생’을 모집한다고 29일 밝혔다.

OK생활장학생은 성적 장학금이 아닌 매월 생활비를 지원하는 장학 프로그램이다. 학업 성적은 우수하지만 경제적으로 어려움을 겪는 국내·외 대학생 및 대학원생들을 위해 마련됐다.

장학생 모집은 전액 장학금으로 등록금을 해결한 자가 대상이다. 지원은 다음 달 29일까지다. 서류 합격자를 대상으로 면접 전형을 거쳐 오는 1월 중 최종 합격자를 선발할 계획이다.

장학생으로 선발되면 내년 3월부터 졸업 시까지 매월 최대 200만원의 장학금이 지급된다. 타 장학금과 중복 수혜도 가능하다.

최윤 OK금융그룹 회장은 “OK생활장학생으로 꿈을 실현한 장학생들이 차세대 글로벌 인재로 성장해 어려운 이들을 돕는 나눔의 선순환이 이뤄지길 바란다”고 전했다.

