[클릭 e종목]"콜마비앤에이치, 실적 예상치 하향 조정...목표가 ↓"

[아시아경제 박지환 기자] 이베스트투자증권은 26일 콜마비앤에이치 콜마비앤에이치 200130 | 코스닥 증권정보 현재가 33,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 34,000 2021.11.26 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"콜마비앤에이치, 올해 실적 눈높이 낮춰야…목표가↓"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 에 대해 예상 실적 하향 조정과 함께 동종업체 평균 멀티플이 하락한 것을 반영해 목표주가를 4만3000으로 하향 조정한다고 밝혔다. 다만 분기 실적은 3분기를 저점으로 회복이 가능할 것으로 판단해 투자 의견은 '매수'를 유지한다는 의견이다.

조은애 이베스트투자증권 연구원은 "올해는 중국을 중심으로 한 식품영역의 견조한 수출 매출액 달성이 가능할 것"이라며 "올 연간 식품 수출 매출액 성장률은 전년 대비 37% 증가할 전망"이라고 밝혔다. 내수는 일부 고객사의 생산 내재화 이슈와 코로나 영향으로 식품과 화장품 모두 역성장이 예상된다. 조은애 연구원은 "다만 위드코로나로 집합제한이 완화되고 있고 글로벌 브랜드의 제조업자개발생산(ODM) 수주 및 국내 신규고객사 유치가 지속되고 있다는 점에서 분기 실적은 3분기를 기점으로 바닥을 다진 것으로 판단한다"고 말했다.

현재 주가 수준은 낮아진 중국 실적 기대치를 반영하고 있다는 분석이다. 지난해 2분기부터 주 고객사인 애터미를 통해 주요 제품을 중국에 수출 중으로 작년 2분기~올 3분기 평균 중국 수출 매출액은 200억원 규모이다. 그는 "올해 예상 연간 중국 수출 매출액은 760억원으로 고객사 재고 소진 이슈로 연초 가이던스인 1200억원에는 미치지 못할 전망"이라며 "현재 주가 수준은 중국 수출로 리레이팅 됐던 프리미엄이 제거된 수준으로 판단한다"고 말했다. 중국 외 진출국가는 매분기 꾸준히 확대 중이다.

조 연구원은 "향후 의미 있는 주가 반등을 위해서는 국내 매출액 회복과 마진개선이 시현되고 시장의 기대치를 상회하는 중국 매출액이 시현돼야 할 것으로 판단한다"고 말했다.

