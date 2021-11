인바이오젠, 총 600억원 규모 자금조달…"CB발행·유증 결정"

[아시아경제 유현석 기자] 인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 4,515 전일대비 550 등락률 +13.87% 거래량 24,620,200 전일가 3,965 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일[특징주] 비덴트, 주가 연일 ‘강세’… 최대주주 인바이오젠도 ‘움찔’ close 은 타법인 증권 취득을 위해 최대주주인 주식회사 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 6,020 전일대비 190 등락률 -3.06% 거래량 5,462,121 전일가 6,210 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 “위메이드” 놓치신분! 신기록 달성할 메타버스 후속株 쭉쭉 갑니다“자이언트스텝”에 이어 하나 더! NFT메타버스 新대장주 등극!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close 를 대상으로 300억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 24일 공시했다. 우선주 808만6254주가 신주발행된다. 신주 발행가액은 3710원이다.

이와 함께 비에스엠 1호조합을 대상으로 300억원 규모의 8회차 전환사채(CB)도 발행한다. 사채 만기일은 2025년 2월7일이다. 표면과 만기 이자율은 각각 1.0%, 2.0%며 전환가액은 4148원이다. 전환 청구 기간은 오는 2023년 2월7일부터 2025년 1월7일까지다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr