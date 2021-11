[아시아경제 임춘한 기자] 국순당은 다음달부터 쌀막걸리 제품 가격을 9.9~25.0% 인상한다고 19일 밝혔다.

'국순당 쌀' 750㎖의 공급가격이 1040원에서 1300원으로, '국순당 쌀' 캔 350㎖ 공급가격은 740원에서 840원으로 오른다.

국순당 관계자는 "국내산 쌀 가격과 원자재 가격이 인상되면서 막걸리 제품 가격을 올리게 됐다"고 말했다.

