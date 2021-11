중진공 광주본부, 취약계층에 마스크 등 기부

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 중소벤처기업진흥공단 광주지역본부(본부장 박홍주)과 호남연수원(원장 정연욱)은 11월 19일 지역 내 취약계층을 위한 사회공헌 활동을 실시했다고 밝혔다.

이번 활동은 코로나19 극복을 위한 노력의 일환으로 지역 내 취약계층을 위해 마련됐다.

광주지역본부, 호남연수원 직원들은 광주 북구에 소재한 장애인종합복지관(관장 김미란)을 찾아 복지관 환경 정화 등 사회공헌활동을 실시했다.

또 따뜻하고 안전한 겨울나기를 지원하기 위해 장애인 50여가구에 2백만원 상당의 김장김치 및 1천장의 마스크를 기부했다.

이외에도 중진공은 공공기관의 사회적 책임을 다하기 위해 지난 1년간 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐왔다.

임직원 급여 끝전떼기로 모금한 사회공헌기금을 활용해 '중진공感' 장학생 선발 및 장학금 지급, 사회적 경제기업 대상 '중진GO 멘토링' 등을 실시했다.

지난 10월 13일에는 코로나19 장기화로 인한 지역 내 혈액보유량 부족에 대비하기 위해 단체헌혈을 실시하기도 했다.

박홍주 중진공 광주지역본부장은 “코로나19 팬데믹의 장기화로 힘든 시간을 보내고 계신 지역 이웃들에게 도움이 되길 바란다”며 “향후에도 지역 주민을 위한 다양한 사회공헌 프로그램을 마련하여 지역사회 안전망 역할을 충실히 수행하겠다”고 밝혔다.

