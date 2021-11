경북 영주시, 내년 예산안 7962억원 편성 … 민생안정·지역경제 활성화 주력

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 영주시가 ‘2022년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안’을 편성해 19일 시의회에 제출했다.

예산안은 일반회계 7200억원, 특별회계 762억원으로 올해 본예산 7687억원 대비 3.58% 증가했다.

단계적 일상 회복으로 경제 여건이 개선될 것이라 기대하고 정부의 확장적 재정정책에 따른 지방교부세 등 이전수입이 증가할 것으로 예측해 예산안을 편성했다는 게 영주시의 설명이다.

영주시는 포스트 코로나 시대를 맞아 지역민의 빠른 일상 회복을 위해 민생안정과 지역 경제 활성화에 중점을 뒀다.

생활 방역과 선별진료소 운영 등 코로나19 감염 예방 관련 사업 등 사회안전망을 구축하는 데에도 안정적으로 재정을 뒷받침할 계획이다.

대규모 투자사업에도 지자체가 투자에 동원할 수 있는 재정적 수입원인 가용재원을 적극적으로 분배해 미래 성장동력 확보에도 총력을 기울일 방침이다.

시는 산업·중소기업 및 에너지 분야에 전년 대비 164억원 증가한 금액을 편성했다.

영주사랑 상품권 할인보전에 40억원, 소상공인 지원사업 22억원, 중소기업 육성지원 22억원 등 지역경제에 활력을 높이는 예산도 반영됐다.

지역 항공산업 플랫폼 구축 7억8000만원, 투자기업 인센티브 지원 95억원, 경량 소재와 베어링 산업 86억원, 신재생에너지 융·복합사업에 27억원을 반영해 미래 성장동력이 될 사업 예산안도 잡았다.

환경 분야는 지난해 대비 131억이 증가해 생태하천 복원사업 26억원, 비점오염원 저감 사업 16억원, 폐기물처리시설 증설 23억원, 슬레이트 처리지원사업 12억원, 운행 경유 자동차 배출가스 저감 사업, 전기자동차 구매 지원 60억원이 각각 편성됐다.

하반기 본격 개장을 앞둔 한국문화 테마파크 ‘선비세상’의 개장과 운영에 70억원, 2022년 영주 세계 풍기인삼엑스포의 성공적 개최를 위해 14억5000만원을 배정하기도 했다.

가흥신도시 주차타워와 어린이 테마공원 주차장 조성사업에도 60억원을 편성하는 등 대규모 사업이 원활히 추진될 전망이다.

장욱현 시장은 “지역민의 빠른 일상 회복과 경제 활성화에 집중해 예산안을 만들었다”라며 “주요 역점사업이 성공적으로 마무리되고 포스트 코로나 시대를 슬기롭게 대응하도록 함께 노력하자”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr