노형욱 장관 "신혼희망타운에 중형 평형 확대하겠다"

노형욱 국토교통부 장관이 신혼희망타운에 중형 평형의 공급을 확대하겠다는 입장을 밝혔다.

노 장관은 19일 국토부 유튜브 채널인 '온통'에 출연해 '신혼희망타운의 면적이 좁아 아쉽다'는 한 신혼부부의 의견에 "취지에 공감한다"고 말했다.

그는 "신혼희망타운이 직주근접이나 보육시설 특화 등의 면에서 다 좋은데 너무 작다는 지적이 있다는 것을 안다"며 "최대한 많은 신혼부부에게 내 집 마련의 기회를 주려다 보니 그동안 소형 평형 위주로 공급해왔다"고 말했다.

노 장관은 "내년 이후 사업계획을 수립하는 신혼희망타운에는 전용면적 59㎡ 미만의 소형 평형은 가급적 축소하고, 선호도가 높은 전용 60㎡ 초과 중형 평형을 확대하겠다"고 설명했다.

이어 "공공임대주택은 국민주택 규모(전용 85㎡ 이하)로 공급해야 한다는 제한이 있어서 한국토지주택공사(LH)가 직접 공급하는 주택에 대해서는 59∼84㎡의 공급을 늘리게 될 것"이라고 했다.

노 장관은 "국민 주거 수준 향상 등을 감안해 3기 신도시 등에 공급되는 일반 공공분양에서도 중형주택 비율을 현재 15%에서 30%로 확대하겠다"고 말했다.

그는 집값도 안정세를 찾아갈 것이라고 내다봤다. 노 장관은 "집값이 안정세의 길목에 들어선 것으로 판단한다"며 "당분간 거시여건과 공급여건 모두 안정적 지표를 보여주는 만큼 서둘러 집을 구입하는 것은 권하지 않는다"고 강조했다.

늘어나는 전세 사기에 대해선 "상습적으로 보증금을 반환하지 않는 나쁜 임대인 정보를 공개할 수 있도록 제도화하겠다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr