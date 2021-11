[아시아경제 이광호 기자]예금보험공사는 19일 서울 중구 소재 본사 사옥 주차장에서 '코로나19 극복 지원을 위한 행복예감 직거래장터'를 개최했다고 밝혔다.

이날 장터에는 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 전국 각지 농어촌과 사회적기업 등 12곳이 참여했으며, 지역 농수산물과 특산품을 홍보·판매했다.

김태현 예보 사장은 장터 물품을 직접 구입하면서 "이번 장터가 코로나19로 어려움을 겪는 농·어가 주민들에게 조금이나마 보탬이 될 수 있기를 바란다"고 말했다.

이번 행사에서 임직원들은 기부금으로 조성한 '행복예감기금'으로 농산물을 구매, '행복예감 꾸러미'를 35개 만들어 취약시설에 기부할 예정이다.

