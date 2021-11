완주군, ‘감성여행도시 완주 디카시 공모전’ 수상작 발표

대상에 한상우씨 ‘믿음’…완주군의 매력 담아낸 일반·학생 총 27개 작품 선정

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 ‘감성여행도시 완주 디카시 공모전’ 수상작을 19일 발표했다.

디지털 카메라와 시(詩)의 합성어인 ‘디카시’는 창작자 본인이 직접 카메라로 지역의 역사와 문화, 축제, 관광자원 등 매력이 담긴 사진과 함께 창작시로 표현한 작품을 말하는 것으로, 전북에서는 완주군이 처음으로 개최해 전국적인 관심을 끌었다.

일반부 대상으로는 화암사 대웅전 문고리의 인간적인 모습을 시로 표현한 한상우씨(서울시 마포구)의 작품 ‘믿음’이 선정됐다.

최우수상으로는 김선우 씨(완주군)의 ‘비비(飛飛)노을’, 유광현 씨(전주시)의 ‘산호(山瑚)’가 각각 선정됐으며, 우수상, 장려상으로 각각 14편이 꼽혔다.

이들 작품은 완주방문의 해를 맞아 완주군의 매력을 잘 담았다는 평가를 받았다.

또한 학생부 최우수상은 마스크 대신 꽃 마스크로 코로나 종식을 바라는 여주원 학생(완주군)의 ‘꽃 마스크’, 삼례문화예술촌에서 사촌 누나가 책 읽는 모습을 찍은 정수한 학생(경기도 양주시)의 ‘책’이라는 작품이 각각 선정되었다.

완주군은 일반부 17편과 학생부 10편 등 총 27편의 수상작을 누에 아트홀과 삼례문화예술촌 등 주요 전시 공간에서 순회 전시회를 가질 계획이다.

아울러 SNS 등 온라인 홍보와 간행물, 홍보물 제작에도 이들 작품을 적극 활용해 시를 곁들인 사진을 통해 완주군의 아름다움을 전파한다는 방침이다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr