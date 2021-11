부산시, 긴급복지지원 사업으로 복지 사각지대 없앤다

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시가 복지 사각지대 특별지원 정책인 ‘부산형 긴급복지지원 사업’을 활성화한다.

부산시는 겨울철에 대비해 복지 사각지대에 놓인 위기가구를 발굴·지원하기 위해 긴급복지지원 제도와 연계 지원할 방침이다.

시는 집중 발굴 기간에 ‘읍면동 찾아가는 복지상담’으로 직접 대상 가구에 안내한다.

부산형 긴급복지지원 사업은 법정 지원 밖에 놓인 위기가구를 신속하게 지원한다.

사업은 정부 긴급복지 사업보다 선정기준이 완화돼 복지 사각지대를 지원하는 최후의 안전장치로 작동하고 있다.

신청 대상은 코로나19로 주소득자 실직, 휴·폐업, 중한 질병으로 인한 생계 곤란 등 위기 사유가 발생한 가구로서 가구 소득재산이 ▲기준중위소득 100% 이하 ▲일반재산 3억5000만원 이하 ▲금융재산 1000만원 이하 대상자 경우 신청 가능하다.

신청은 주소지 담당 행정복지센터에서 한다.

신청 시 대상자는 72시간 안에 생계비(1인 가구 47만원, 가구원 수별 차등 지급)를 지원받을 수 있다.

조영태 부산시 사회복지국장은 “저소득 위기가구가 소외되지 않도록 신속하게 생계비를 지원하고 복지 사각지대를 해소할 예정이다”라고 말했다.

