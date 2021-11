㈜한화, 정밀유도무기 생산 시설 신규 구축

보은사업장에 첨단 정밀유도무기 개발·제조 시설 준공

[아시아경제 황윤주 기자] ㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 32,250 전일대비 250 등락률 +0.78% 거래량 80,929 전일가 32,000 2021.11.19 10:14 장중(20분지연) 관련기사 10대 그룹 상장사 3분기 누적매출 첫 1000兆 돌파군에서 쓰던 국산 항법장치, 민간서도 쓴다한화그룹, 온라인 가상 전시관 '한화에너지이노베이션' 오픈 close 가 18일 충북 보은사업장에 13만㎡ 규모(약 3.9만평)의 첨단 정밀유도무기 개발·제조 시설을 준공했다.

이번 준공으로 ㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 32,250 전일대비 250 등락률 +0.78% 거래량 80,929 전일가 32,000 2021.11.19 10:14 장중(20분지연) 관련기사 10대 그룹 상장사 3분기 누적매출 첫 1000兆 돌파군에서 쓰던 국산 항법장치, 민간서도 쓴다한화그룹, 온라인 가상 전시관 '한화에너지이노베이션' 오픈 close 보은사업장은 유도탄의 핵심 구성품인 탄두, 추진기관 등의 개발·생산, 체계 종합을 단일 장소에서 수행할 수 있는 국내 유일의 정밀 유도무기 생산 시설로 거듭났다.

㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 32,250 전일대비 250 등락률 +0.78% 거래량 80,929 전일가 32,000 2021.11.19 10:14 장중(20분지연) 관련기사 10대 그룹 상장사 3분기 누적매출 첫 1000兆 돌파군에서 쓰던 국산 항법장치, 민간서도 쓴다한화그룹, 온라인 가상 전시관 '한화에너지이노베이션' 오픈 close 는 대규모 유도무기 생산을 위한 첨단 설비를 갖추기 위해 2019년부터 신규 시설 증설을 추진해왔다. 공정 안전성을 높이기 위한 무인화, 원격화, 자동화 기술도 도입됐다. 앞으로 보은사업장에서는 소구경형에서 대구경형까지 다양한 탄종의 유도무기가 복합적으로 생산될 예정이다.

대한민국 영공 수십㎞ 위에서 적의 탄도미사일을 직격요격(Hit to Kill)하는 장거리지대공유도무기(L-SAM) ABM도 이곳에서 개발이 진행된다. 현재 군은 하층방어를 할 수 있는 천궁-II, 패트리어트를 운용 중이다. 상층방어를 담당할 L-SAM이 성공적으로 전력화되어야 한국형미사일방어체계(KAMD)를 완성할 수 있다.

㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 32,250 전일대비 250 등락률 +0.78% 거래량 80,929 전일가 32,000 2021.11.19 10:14 장중(20분지연) 관련기사 10대 그룹 상장사 3분기 누적매출 첫 1000兆 돌파군에서 쓰던 국산 항법장치, 민간서도 쓴다한화그룹, 온라인 가상 전시관 '한화에너지이노베이션' 오픈 close 는 지난해 12월 국방과학연구소로부터 L-SAM ABM 유도탄 종합 체계개발 시제업체로 지정됐다.

김승모 ㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 32,250 전일대비 250 등락률 +0.78% 거래량 80,929 전일가 32,000 2021.11.19 10:14 장중(20분지연) 관련기사 10대 그룹 상장사 3분기 누적매출 첫 1000兆 돌파군에서 쓰던 국산 항법장치, 민간서도 쓴다한화그룹, 온라인 가상 전시관 '한화에너지이노베이션' 오픈 close ·방산 대표는 "다양한 유도무기 체계의 개발과 생산이 가능한 인프라가 완성됐다"며 "첨단 무기체계 제조를 위한 지속적 투자를 통해 자주국방 강화에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr