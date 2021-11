NS홈쇼핑, '농수식품 홈쇼핑 아카데미' 실시

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 다음달 9일까지 ‘2021 농수식품 홈쇼핑 아카데미’를 실시한다고 19일 밝혔다.

농수식품 홈쇼핑 아카데미는 농수식품 관련 기업의 역량 강화 및 판로 지원을 위해 협력사의 교육비 일체와 실무진 컨설팅을 지원하는 상생교육프로그램이다.

NS홈쇼핑은 한국농수식품무역협회를 통해 농수산식품 분야 제조, 생산 유통업체 중 홈쇼핑 산업 진출 희망 30개 중소기업체를 모집했다. 해당 중소기업체는 비대면 화상회의 프로그램과 대면 교육으로 홈쇼핑 유통 및 실무 관련 교육을 받는다.

조항목 NS홈쇼핑 대표이사는 “이번 농수식품 홈쇼핑 아카데미가 여러 중소기업 협력사의 새로운 기회이자 힘이 될 수 있도록 성실히 운영하고, 앞으로도 동반성장의 가치를 실현하는 기업이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

