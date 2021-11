[아시아경제 이민지 기자] CBI CBI 013720 | 코스닥 증권정보 현재가 3,590 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,000 2021.11.19 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일특별 한정판! 메타버스 ‘단 리포트 1장…’으로 상승? 관련 주 고공 행진!특별 한정판! “95조 리비안 상장 … 관련 주 지금 사야할 것” close 는 운영자금 조달을 위해 100억원 규모로 전환사채 발행을 결정했다고 19일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr