'무면허·음주 측정 거부' 장제원 아들 장용준 오늘 첫 재판

"피고인 신분 법정 출석"

[아시아경제 김대현 기자] 집행유예 기간 중 음주 측정 요구에 불응하고 경찰을 폭행한 혐의로 구속기소된 장제원 국민의힘 의원 아들 래퍼 '노엘' 장용준씨(21)의 첫 재판이 열린다.

19일 법원에 따르면 서울중앙지법 형사4단독 신혁재 부장판사는 이날 오후 4시 도로교통법 위반(음주측정거부 및 무면허운전) 및 공무집행 방해, 상해 등 혐의로 기소된 장씨의 첫 공판을 진행한다. 피고인 출석 의무에 따라 장씨는 법정에 직접 출석해야 한다.

앞서 장씨는 지난 9월18일 오후 10시30분쯤 서울 서초구 반포동의 한 교차로에서 벤츠 차량을 몰다가 접촉사고를 낸 뒤 음주측정 요구에 불응하며 경찰관의 머리를 들이받은 혐의로 구속 상태에서 재판에 넘겨졌다.

장씨는 입장문을 통해 "잘못에 대한 죗값을 달게 받겠다"며 "사죄하는 마음으로 영장실질심사는 포기하겠다"고 밝혔고, 법원은 바로 영장을 발부했다.

그는 이미 지난해 6월 음주운전과 ‘운전자 바꿔치기’ 등 혐의로 기소돼 징역 1년6개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 올해 4월엔 부산에서 행인을 폭행한 혐의로 검찰에 송치되기도 했다. 장씨가 이번 음주측정거부와 무면허운전 등 혐의로 금고 이상의 실형을 선고받을 경우, 앞서 선고된 집행유예의 효력을 잃게 된다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr