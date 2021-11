임실군 ‘농작업 재해예방·안전보건 교육’ 실시

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군(군수 심민)은 최근 읍·면사무소 및 마을회관 등에서 총 23회에 걸쳐 400여명의 농업인들을 대상으로 하반기 농작업 재해예방 및 안전보건 교육을 진행했다고 18일 밝혔다.

이번 교육은 여성·고령 농업인에게 발생할 수 있는 넘어짐 사고뿐만 아니라 진드기 매개 감염병, 근골격계질환, 농기계사고 등 농작업 시 발생할 수 있는 재해로부터 농업인의 안전과 건강을 보호하기 위해 마련됐다.

지난 6월에도 7개 읍·면 마을 모정에서 200명의 농업인이 참여한 가운데 농작업 보호구 사용요령 및 시연과 함께 안전한 농작업 환경조성을 위한 상반기 농작업 재해예방 교육을 실시한 바 있다.

교육에 참여한 농업인들에게 진드기 기피제와 근골격계질환 예방을 위한 농작업 의자 등 보호구 4종 및 농기계 추돌사고 예방을 위한 안전 반사판을 보급했다.

심민 군수는 “농작업 재해예방 및 안전보건 교육을 통해 농업인들의 안전의식이 향상되길 바란다”며 “안전하고 건강한 농작업을 실천할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr