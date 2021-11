백신 접종 후 첫 사망 고3 사인은 백혈병…"백신 인과성 없어"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 코로나19 백신 접종 후 첫 사망신고 된 10대 청소년의 경우 백신 접종과의 인과성이 없는 것으로 확인됐다고 밝혔다.

김윤아 코로나19 예방접종대응추진단 이상반응조사팀장은 18일 "고인의 명복을 빌고, 유가족께 애도를 전한다"며 "예방접종피해조사반은 해당 사례가 백혈병에서 기인한 범혈구감소증으로 혈소판이 감소해 다발성 뇌내출혈이 발생한 것으로 판단해 백신과의 인과성은 없는 것으로 판정했다"고 밝혔다.

김 팀장은 "접종 당시 백혈병이 인지되지 않은 상황에서 백신을 접종했고, 이후 백혈병 발병을 인지하게 됐다"며 "지난 9월 2일 대한혈액학회에서 코로나19 백신은 백혈병과 인과성이 없음을 발표했다"고 설명했다.

앞서 지난달 30일 국내에서는 처음으로 10대 청소년 중 코로나19 백신 접종 뒤 사망한 것으로 의심되는 사례가 방역 당국에 신고됐다. 고3으로 알려진 이 10대 남성은 지난 8월 13일 화이자 백신을 접종했고, 75일 만인 지난달 27일 사망했다.

