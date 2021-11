식물재배도 렌탈 서비스로…'LG 틔운', 케어솔루션 적용

초기 비용 부담 없이 이용

LG 씽큐 앱 통해 씨앗키트 패키지 구입·정기 구독 가능

계약기간 동안 3개월마다 케어솔루션 매니저 전문 관리

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 123,000 2021.11.18 09:47 장시작전(20분지연) 관련기사 LG전자, 제품·서비스 검증 공간 '홈IoT익스피리언스랩' 구축LG전자, 케이골프 손잡고 스크린골프 시장 공략 LG전자, 러시아서 '오브제컬렉션' 출시…해외시장 확대 close 는 신개념 식물생활가전 'LG 틔운 오브제컬렉션'을 가전 렌탈 서비스인 케어솔루션으로 출시한다고 18일 밝혔다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 123,000 2021.11.18 09:47 장시작전(20분지연) 관련기사 LG전자, 제품·서비스 검증 공간 '홈IoT익스피리언스랩' 구축LG전자, 케이골프 손잡고 스크린골프 시장 공략 LG전자, 러시아서 '오브제컬렉션' 출시…해외시장 확대 close 가 지난달 출시한 LG 틔운은 빛, 온도, 물, 공기 흐름 등을 조절해 복잡한 식물 재배 과정을 대부분 자동화한 신가전이다. 이 제품을 이용해 초보자도 꽃, 채소, 허브 등 다양한 식물을 간편하게 키울 수 있다. 이번에 케어솔루션 서비스를 적용해 고객들은 초기 비용 부담 없이 구독 형태로 LG 틔운을 이용할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

5년 계약 기준 월 이용료는 5만6900원, 6년 계약의 경우 월 부담은 4만2900원이다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 123,000 2021.11.18 09:47 장시작전(20분지연) 관련기사 LG전자, 제품·서비스 검증 공간 '홈IoT익스피리언스랩' 구축LG전자, 케이골프 손잡고 스크린골프 시장 공략 LG전자, 러시아서 '오브제컬렉션' 출시…해외시장 확대 close 는 기존 케어솔루션 이용 고객을 대상으로 월 이용료를 10% 할인하는 혜택도 제공한다.

씨앗키트는 LG 씽큐 애플리케이션에서 구독할 수 있다. 구독으로 씨앗키트 패키지를 이용하는 고객은 직접 고른 씨앗키트 패키지 별로 원하는 날짜에 정기적으로 배송 받을 수 있다. 정기 구독 횟수에 따라 2~5회 구매 시 5%, 6~9회 구매 시 7%, 10회 이상 구매 시 10% 할인 등 다양한 혜택도 받는다. LG 씽큐 앱뿐만 아니라 LG 베스트샵, LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 123,000 2021.11.18 09:47 장시작전(20분지연) 관련기사 LG전자, 제품·서비스 검증 공간 '홈IoT익스피리언스랩' 구축LG전자, 케이골프 손잡고 스크린골프 시장 공략 LG전자, 러시아서 '오브제컬렉션' 출시…해외시장 확대 close 온라인 브랜드샵 등에서도 씨앗키트를 구매할 수 있다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 123,000 2021.11.18 09:47 장시작전(20분지연) 관련기사 LG전자, 제품·서비스 검증 공간 '홈IoT익스피리언스랩' 구축LG전자, 케이골프 손잡고 스크린골프 시장 공략 LG전자, 러시아서 '오브제컬렉션' 출시…해외시장 확대 close 는 LG 틔운을 케어솔루션으로 이용하는 모든 고객에게 엽채류 1종과 허브류 1종 등 씨앗키트 패키지 2종을 제공할 예정이다. 또 계약기간 동안 3개월마다 케어솔루션 매니저를 통해 정기적으로 환기필터와 정수필터를 교체하고, 보이지 않는 곳의 위생까지 철저하게 관리하며 제품이 항상 최상의 성능을 유지할 수 있도록 꼼꼼하게 점검하는 등 케어솔루션 매니저의 전문적인 관리와 서비스를 제공한다.

LG 틔운이 추가되면서 케어솔루션을 적용한 LG 가전은 정수기, 건조기, 스타일러, 식기세척기를 비롯해 모두 10종으로 늘었다. 신상윤 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 123,000 2021.11.18 09:47 장시작전(20분지연) 관련기사 LG전자, 제품·서비스 검증 공간 '홈IoT익스피리언스랩' 구축LG전자, 케이골프 손잡고 스크린골프 시장 공략 LG전자, 러시아서 '오브제컬렉션' 출시…해외시장 확대 close 스프라우트 컴퍼니 대표는 "케어솔루션을 통해 더 많은 고객이 LG 틔운 오브제컬렉션과 함께 새로운 라이프 스타일을 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr