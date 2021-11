용인시, 체납 차량 '번호판 영치'통해 724만원 징수

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 지난 16일 읍ㆍ면을 제외한 관내 모든 곳에서 지방세 체납차량에 대한 야간 집중 단속을 진행해 차량 번호판을 영치, 체납액을 징수했다고 18일 밝혔다.

시는 이날 징수과 직원 24명을 8개 조로 편성해 공동주택 주차장, 이면도로, 상업시설 밀집시설 등을 순찰해 체납 차량 25대를 적발해 번호판을 영치했다.

17일 오후까지 번호판을 영치한 차량 25대 중 20대가 체납액을 납부하고 번호판을 찾아가면서 724만9000원을 징수했다.

시는 앞서 지난 1월부터 10월까지 차량 574대의 번호판을 영치해 체납액 2억400만원을 징수했다.

자동차세 2건 이상을 체납하는 경우 자동차 등록번호판 영치 대상이다. 영치된 자동차 번호판이 영치되면 시청이나 구청에 방문해 체납액을 납부한 후 번호판을 되찾을 수 있다.

등록번호판 없이 운행할 경우엔 관련 법령에 따라 50만원에서 300만원의 과태료가 부과된다.

시는 오는 23일에도 직원 2개 조를 투입해 번호판 추가 영치에 나설 계획이다.

시 관계자는 "체납차량 번호판 영치를 지속하고 상습적인 체납차량은 강제인도명령, 공매 등 강력한 행정처분을 내리는 등 공정하고 정의로운 조세 행정을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한편 용인시 관내 자동차세 체납 차량은 3만664대로 이들의 체납액은 80억300만원이다.

