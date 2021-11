국제선 재개, 시설 개선, 신공항 건설 등 함께 힘쓴다

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 대구시와 한국공항공사 대구공항이 17일 대구·경북 신공항 건설과 대구국제공항 활성화를 위한 업무협약을 맺었다.

코로나19 대유행으로 중단됐던 국제선 재개 준비와 취항 항공사에 대한 다각적 지원 등 대구국제공항이 정상적으로 운영되게 하는 것이 목표다.

양측은 포스트 코로나 시대 국제선의 조기 복항과 입국 재개를 위한 선제 방역 조치와 함께 공항 주변의 주민 편의 시설을 개선할 방침이다.

대구·경북 신공항의 건설과 신공항 홍보를 위해서도 손을 맞잡을 예정이다.

권영진 대구시장은 “코로나19 시대를 넘어 항공업계가 다시 도약하는 것을 지원하고 시민이 더욱 편리하게 대구공항을 이용하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

