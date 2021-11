檢, 성남시청 재차 압수수색… '은수미 수사자료 유출' 사건 관련

[아시아경제 김대현 기자] 은수미 경기 성남시장 수사자료 유출 사건을 수사하는 검찰이 성남시청을 재차 압수수색했다.

16일 수원지검 형사6부(부장검사 김병문)는 이날 은 시장 집무실과 비서실, 감사관실, 행정지원과, 정보통신과 등 시청 내 사무실을 압수수색했다. 검찰은 은 시장의 휴대전화 등 수사 관련 자료를 확보한 것으로 전해졌다.

검찰은 은 시장이 정치자금법 위반 혐의로 수사를 받던 2018년 10월 은 시장의 비서관을 만나 수사 결과 보고서를 보여주고, 그 대가로 성남시 이권에 개입한 혐의로 전직 경찰관 A씨를 지난 3월 말 기소했다.

검찰은 추가 수사를 통해, A씨 측의 부탁을 들어준 은 시장의 정책보좌관 B씨 역시 재판에 넘겼다. B씨는 경찰에 은 시장을 불기소 의견으로 송치해달라는 청탁을 하고, 성남시내 CCTV 사업과 관련해 모 업체로부터 1억원 상당의 금품을 받은 혐의도 있다.

검찰은 압수물 분석을 통해 은 시장이 수사자료 유출 과정에 개입했는지 여부를 수사할 방침인 것으로 보인다. 앞서 검찰은 지난 5월에도 관련 수사를 위해 성남시청을 압수수색했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr