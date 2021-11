[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 기아 광주전남지역본부는(본부장 김경곤) 16일 지역사회 어려운 이웃들과 희망을 나누고자 노사합동으로 ‘사랑나누기 차량 증정식’을 실시했다.

증정식은 김경곤 기아 광주전남지역본부장, 김정태 기아 노동조합 판매지회 광주전남분회장이 노사를 대표해 한동기 광주광역시 지적발달장애인복지협회 회장과 광주광역시 발달장애인주간보호시설에 차량 1대를 전달했다.

이날 전달된 사랑의 차는 국내 자동차 시장에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 미니 CUV 레이로 장애인보호시설에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

기아 관계자는 "전달된 레이 차량이 광주광역시 발달장애인주간보호시설을 이용하는 사람들로부터 운송수단으로서 큰 역할을 수행할 것으로 기대한다"며 “기아 광주전남지역본부는 앞으로도 지속적인 사회공헌활동을 실시해 지역사회 고객들의 사랑에 보답해 나가겠다”고 밝혔다.

