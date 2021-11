아시아나항공, 3분기 영업익 전년比 2680%↑…"화물이 실적 견인"(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 21,850 전일대비 250 등락률 +1.16% 거래량 533,856 전일가 21,600 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 아시아나항공, 3분기 영업이익 1603억…전년比 2680%↑아시아나항공, 무역협회와 中企 수출 지원 협약"물류대란 숨통 틔운다"…무협-아시아나항공, '중소기업 화물전용 여객기' 지원 close 은 올해 3분기 영업이익이 1603억원으로 전년동기(58억원) 대비 2680% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 15일 공시했다. 같은 기간 매출은 1조360억원으로 전년 동기(7311억원)와 비교해 41.7% 늘었다.

유가 상승으로 연료 유류비가 작년보다 82% 증가했으나 매출 증가로 흑자를 내는데 성공했다. 화물 사업 매출이 전년 대비 56% 증가한 7545억원으로 흑자를 이끌었다. 이는 분기 기준 역대 최대 실적이다.

지역별로는 미주, 동남아, 유럽 노선 매출이 전년 대비 각각 69%, 48%, 26% 증가했다. 주요 운송 품목은 전자 기계 및 부품류와 반도체 및 제조 장비류 등이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr