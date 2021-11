전주시, 내년 예산 2조2371억 편성

민생경제 회복, 탄소중립 실현, 신성장산업 고도화, 탄탄한 사회안전망 구축 등에 초점

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 2022년도 예산안으로 2조2371억원을 편성해 전주시의회에 심의·의결을 요청했다고 15일 밝혔다.

이는 올해 당초예산인 2조371억원 대비 2000억원(9.82%) 증액된 것이다.

내년도 예산안은 △민생과 일상, 더 강한 경제회복 △미래형 경제구조 대전환 △새로운 일상과 함께하는 문화, 글로벌 경쟁력 강화 △사람중심 포용적 사회안전망 강화 등에 초점이 맞춰졌다.

먼저 전주시는 코로나19의 긴 터널을 지나 방역 및 경제 분야 완전한 일상회복을 돕는 데 총 1303억원의 예산을 편성했다.

안정적인 방역 체계 유지를 위한 예산으로는 △코로나19 예방접종 113억원 △코로나19 생활지원비사업 14억원 △코로나19 대책 및 지원 6.5억원 △마음치유 등 통합건강증진 지원 사업 5억원 △방역소독 사업 3억원 등이 책정됐다.

또한 소비 진작과 소상공인 및 자영업자, 농업인 지원을 위해 △전주사랑상품권 141억원 △소상공인 카드수수료 지원 40억원 △소상공인 특례보증 및 이차보전 6.2억원 △노란우산공제 가입지원 3억 △전주형 공공배달앱 구축 3억원 △안심콜 서비스 3.5억원 △전통시장 환경 개선사업 18억원 △농민수당 32억원 △기본형 공익직접지불사업 58억원 등이 반영됐다.

특히 청년 창업과 사회초년생인 지역 청년들의 일자리 지원을 위해 △청년내일채움공제 3.4억원 △취업연계 융복합 고급인력 양성지원 2.7억원 △지역주도형 청년일자리 사업 50억원 △산업단지 중소기업 청년교통비 지원 2.8억원 △청년쉼표 프로젝트 6.7억원 등이 편성됐다.

전주시는 또 탄소중립, 천만그루 정원도시 조성, 미래 신성장산업 고도화 등 미래형 경제구조 대전환을 위한 예산에도 공을 들였다.

‘2050 탄소중립’ 실현을 위한 예산으로 △전기차 등 친환경차 구매 218억원 △경유차 배출가스 저감 131억원 △스마트 그린도시 105억원 △다회용기 세척장 설치 42억원 등이 편성됐다.

천만그루 정원도시 조성을 위해서는 △장기미집행 도시공원 사유지 매입 150억원 △도시 바람길 숲 조성 60억원 △꽃심 지방정원 조성 67.5억원 △혁신도시 미세먼지 저감숲 조성 25억원 △완산칠봉 한빛마루 공원 조성 26억원 등이 책정됐다.

수소·탄소·드론산업을 비롯한 미래 신성장산업의 경우 △수소충전소 구축 및 수소자동차 구매지원 188억원 △수소시범도시 40억원 △탄소소재 국가산업단지 조성 28억원 △드론스포츠복합센터 건립 16억원 △신산업융복합지식산업센터 건립 40억원 △VR·AR 제작거점센터 운영 7억원 등이 반영됐다.

이와 함께 시는 책이 삶이 되는 책의 도시로 나아가고 지속가능한 글로벌 관광도시 기반을 강화하는 데 탄력을 가할 예산도 세웠다.

아중호수 도서관 건립 52억원을 비롯해 △서신·쪽구름 생활밀착형 도서관 조성 17억원 △완산도서관 문화재생 5.8억원 △관광거점도시 육성 사업 103억원 △예술공간 완산벙커 1973 조성 37.7억원 △무형유산 복합문화시설 및 예술마을 조성 66억원 △덕진공원 제2차 대표관광지 육성 16억원 △실내체육관 건립 96억원 △컬링전용경기장 건립 22.5억원 등이다.

또한 탄탄한 사회안전망 강화 부문 예산으로는 △전주역세권·인후반촌 도시재생 41억원 △동완산동·도토리골·남노송동 새뜰마을 조성 34억원 △도시재생 인정사업 33.6억원 △도토리골 붕괴위험지구 정비 16억원 △도로정비 및 개설 420억원 △자전거도로 개설 45억원 △효자4동·혁신동 주민센터 신축 66억원 △쓰레기 위탁 운영 및 처리비용 656억등이 포함됐다.

더불어 생계급여, 보육료, 아동수당, 청년수당, 기초연금, 장애인활동지원 등 맞춤형 복지 추진을 위해 8500억원에 달하는 복지 예산도 책정됐다.

2022년도 전주시 예산안은 다음 달 16일 전주시의회 제386회 제2차 정례회 심의를 거쳐 최종 확정된다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr