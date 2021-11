변동형 주담대 금리 계속 오른다…신규 코픽스 한달새 0.13%p ↑(종합)

[아시아경제 박선미 기자] 은행권이 변동금리형 주택담보대출(주담대) 금리를 산정할 때 기준으로 삼는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 한달 새 0.13%포인트 올랐다. 당장 내일부터 은행들이 적용하는 주담대 금리도 상승할 예정이다.

15일 은행연합회에 따르면 지난 10월 신규취급액 기준 코픽스는 1.29%로 전월 1.16% 대비 0.13%포인트 상승했다. 잔액기준 코픽스도 1.11%로 전월대비 0.04%포인트 상승했으며, 신 잔액기준은 0.89%를 기록해 0.04%포인트 높아졌다.

코픽스는 NH농협·신한·우리·SC제일·하나·기업·KB국민·한국씨티은행 등 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리를 말한다. 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품 금리가 인상 또는 인하될때 이를 반영해 움직인다. 다만 잔액기준 코픽스와 신 잔액기준 코픽스는 일반적으로 시장금리 변동이 서서히 반영되나, 신규취급액기준 코픽스는 해당월중 신규로 조달한 자금을 대상으로 산출됨에 따라 상대적으로 시장금리 변동이 신속히 반영되는 특징이 있다.

코픽스가 상승하면서 은행들이 이를 반영해 책정하는 변동형 주담대 금리도 16일부터 일제히 올라갈 전망이다. KB국민은행의 신규코픽스에 연동된 주담대 금리는 이달 16일부터 다음달 15일까지 3.58% ~ 4.78%가 적용된다. 우리은행도 신규코픽스 기준 주담대 금리가 기존 3.31~3.82%에서 3.44~3.95%로 변동된다.

