엠게임, 11개 분기 연속 전년 대비 영업익 증가…신작 '이모탈' 호실적 기대

엠게임은 올해 3분기 연결 기준 매출액 137억원, 영업이익 61억원, 당기순이익 53억원을 기록했다고 15일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출액은 54.2% 늘었고 영업이익과 당기순이익은 각각 218.4%, 379.1% 증가했다. 전분기 대비로는 매출액과 영업이익이 각각 15.8%, 87.5% 늘었다. 당기순이익은 0.1% 감소했다.

다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘열혈강호 온라인’의 역대급 중국 매출이 실적 개선을 이끌었다. 지난 8월에는 전년 동월 대비 358% 증가하며 서비스 이래 최고 매출을 기록했다.

올 4분기에도 매출과 이익이 늘어날 것으로 기대된다. 중국 ‘열혈강호 온라인’이 지난해 같은 기간 대비 성장 흐름을 이어가고 있다.

지난 9월 태국에 출시한 모바일 MMORPG ‘진열혈강호’가 현재 구글 플레이 매출 순위 20위권에 안착했으며 지난달 국내에서 출시한 전쟁 역할수행게임(RPG) ‘이모탈’이 지난 1일 구글 플레이 인기게임 1위를 기록했다.

엠게임은 '이모탈'의 국내 앱스토어 출시를 앞두고 있다. 인도네시아, 태국 등 동남아시아 4개국에 출시를 준비 중이다. 내년 상반기 모바일 MMORPG '진열혈강호'의 베트남 출시와 자체 개발 메카닉 3인칭 총싸움 게임 '배틀스티드:군마(BATTLE STEED:GUNMA)'의 스팀 정식 출시를 계획하고 있다.

권이형 엠게임 대표는 "3분기도 중국 '열혈강호 온라인'의 성과로 11개분기 연속 전년 동기 대비 영업이익 증가를 기록했다"며 "올 4분기부터 신작 매출이 더해져 좋은 흐름이 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.

