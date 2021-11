[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 본점에서 2021년 신입행원 채용에서 신입행원들의 연수에 앞서 입교식을 가졌다고 15일 밝혔다.

지난 9월 16일 원서접수를 시작으로 서류전형과 필기시험(NCS, 일반상식), 면접 등의 절차를 거쳐 최종합격한 20명의 신입행원들은 오는 11월 15일부터 12월 31일까지 연수과정에 들어간다.

신입행원들은 7주간의 연수에서 CS교육을 비롯한 기본 소양교육과 전산실습, 영업점 현장교육 등 직무교육을 통해 은행원의 자질을 갖추게 된다.

광주은행은 매년 신입행원 채용에 있어 전체 채용인원의 80% 이상을 광주·전남지역 출신으로 할당 선발함으로써 지역의 취업난 해소에 이바지함에 따라 올해도 전체 20명 중 16명을 지역 출신으로 선발했다.

